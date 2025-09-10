Фонд Гейдара Алиева подписал меморандум о взаимопонимании с ватиканской больницей Bambino Gesu

Подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Фондом Гейдара Алиева, Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и детской больницей Святого Престола Bambino Gesu.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подписание состоялось в рамках визита помощника Президента Азербайджанской Республики, исполнительного директора Фонда Гейдара Алиева Анара Алакбарова в Святой Престол. Документ подписали помощник Президента, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров и руководитель больницы Bambino Gesu Тициано Онести.

Меморандум о взаимопонимании с крупнейшим педиатрическим медицинским учреждением Европы предусматривает реализацию обучающих программ, совместные исследования в области молекулярной генетики и персонализированных медицинских подходов, а также совместную диагностику и лечение сложных клинических случаев, не поддающихся лечению в Азербайджане. Основными направлениями сотрудничества станут повышение профессиональных знаний и навыков медицинских кадров, работающих в сфере педиатрии в Азербайджане, организация совместных научных и клинических мероприятий в области молекулярной генетики, клинической диагностики и редких заболеваний, а также расширение применения геномной диагностики и персонализированных медицинских подходов в нашей стране.

Основанная в 1869 году больница Bambino Gesu в настоящее время является крупнейшей в Европе больницей и исследовательским центром детских заболеваний, а также одним из европейских центров, уполномоченных проводить все виды трансплантации органов, клеток и тканей у детей. Больница также является итальянской штаб-квартирой Orphanet, крупнейшей глобальной базы данных по редким заболеваниям, в формировании которой участвуют более 40 стран.