Эксперт из Бангладеш подчеркнул важность создания механизма финансирования СВМДА

Важно создать механизмы для финансирования Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал старший научный сотрудник Института международных и стратегических исследований Бангладеша Мохаммад Ашик Рахман (Mohammad Ashique Rahman) в ходе тринадцатого заседания Форума аналитических центров СВМДА на тему "Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в контексте институциональной трансформации СВМДА".

"СВМДА еще в 2004 году, через пять лет после своего создания, определила меры по укреплению доверия и ключевые приоритетные направления. Эти направления существуют и сейчас, но для их успешной реализации организация должна проявлять инновационный подход, ведь это основная сфера её деятельности. Для этого СВМДА нужна четкая структура и достаточные ресурсы. Финансирование остается проблемой, поэтому важно выстроить механизмы и структуру, которые обеспечат организацию необходимыми средствами для выполнения её задач", - сказал он.

Также, по словам эксперта, СВМДА как региональная организация должна максимально использовать потенциал молодежи. Молодые люди должны быть вовлечены в процессы организации. Во многих странах-членах доля молодежи значительна, и важно превратить эту группу в ресурс для наращивания потенциала государств-членов.

"Кроме того, необходим более эффективный рабочий план для форума аналитических центров. Аналитические центры стран-членов СВМДА должны активнее заниматься исследованиями", - подчеркнул Мохаммад Ашик Рахман.