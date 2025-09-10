Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

В армянской политической среде вновь прозвучала демонстративная апелляция к Москве. Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян принял у себя в резиденции посла России Сергея Копыркина, посвятив встречу обсуждению "состояния армяно-российских отношений" и перспективам так называемого "долгосрочного мира" на Южном Кавказе. Пресс-секретарь Тер-Петросяна Арман Мусинян сообщил, что разговор длился более часа и сопровождался заявлениями, явно рассчитанными на внутреннюю аудиторию и на внешних союзников.

Особое внимание привлекло высказывание Тер-Петросяна о том, что "присутствие России в Закавказье является насущной необходимостью и реальностью, подтвержденной историей". По его словам, "честными и надежными друзьями" Армении он считает Россию, Иран, Грузию, Францию, Грецию, а в перспективе - Китай и Индию.

Все-таки, черт их дери, есть же хомо несапиенсы, кои проживают целую жизнь, меняя костюмы, но не меняя сути. Они с легкостью сбрасывают маски, но за каждой новой маской та же уродливая физиономия зависимости, предательства и идейной пустоты. Левон Тер-Петросян - именно такой персонаж. Старый лис армянской политики, первый президент, который обещал свободу и независимость, а подарил стране лишь кабалу, вечное раболепие перед чужими державами и институционализированную ущербность армянской государственности.

Сегодня он снова вышел на публику со своей тягучей, казенной речью, напоминающей скорее отчет колониального комиссара перед метрополией, чем слова политика, называющего себя "лидером нации". Его встреча с послом России в Армении Сергеем Копыркиным и заявление о том, что "присутствие России в Закавказье - насущная необходимость и реальность" - это не просто слова. Это приговор. Приговор Армении, которая так и не сумела стать государством, не сумела выйти из-под внешнего управления, не сумела ни на шаг приблизиться к подлинной независимости.

Все-таки напомню - армянская политика конца XX века начиналась с мифа о независимости. Тер-Петросян был главным архитектором этого мифа. Но уже в середине 1990-х стало ясно: за всей риторикой скрывается холодная истина - Армения не может существовать без внешнего хозяина. В годы его президентства страна погрузилась в экономическую катастрофу: по данным Всемирного банка, ВВП Армении в 1994 году упал на 60% по сравнению с 1990 годом. Электричество подавалось по несколько часов в день, армянские семьи выживали благодаря мешкам гуманитарной муки из США и России. Это и была та самая "независимость".

Тер-Петросян прекрасно понимал: без внешнего донора Армения - пустое место. Поэтому он сделал ставку на Россию, но одновременно пытался торговаться с Западом, изображая из себя "мудрого геополитического балансировщика". По сути, он превратил страну в пешку, которой играли чужие руки.

Сегодня Тер-Петросян говорит о "друзьях Армении" - России, Иране, Франции, Грузии, Греции, Китае, Индии. Но это список колониальных метрополий, к которым он апеллирует с привычной рабской интонацией. У него нет веры в собственный народ, нет доверия к армянской нации. У него есть лишь вера в то, что кто-то сильный придет и спасет маленькую Армению.

Марионеточность Тер-Петросяна и всей армянской оппозиции проявляется во всем. Когда он был президентом, он не сумел выстроить ни одного независимого института. Судебная система? Полностью зависела от исполнительной власти и внешних послов. Экономика? По отчету МВФ за 1997 год, 45% бюджета Армении формировалось из внешних кредитов и гуманитарной помощи. Армия? Обучалась и вооружалась исключительно за счет Москвы.

А оппозиция, которая якобы должна была бы быть альтернативой, на деле была лишь разменной монетой в чужих играх. В 1998 году Тер-Петросян был вынужден уйти с поста президента именно потому, что его внешние кураторы посчитали, что он исчерпал себя. Не народ сместил его, а хозяева переставили фигурку на шахматной доске.

Особая роль Тер-Петросяна - это поражение. Он символизирует поражение армянской вонючей идеи, поражение армянской псевдонезависимости, поражение хромающей на все четыре копыта армянской квазигосударственности.

Армянская оппозиция, возглавляемая такими фигурами, как Тер-Петросян, никогда не была независимой. Она всегда обслуживала внешние интересы. Французские гранты, американские "демократические фонды", российские стратегические дотации - все это стало источником их существования. По отчету Transparency International за 2013 год, более 60% финансирования армянских оппозиционных организаций поступало из-за рубежа. Это не оппозиция, это филиалы иностранных фондов на территории Армении.

Тер-Петросян и его окружение - лишь старые марионетки, натертые временем, но все еще пригодные для спектакля. Их "идеология" - это не идеи, а инструкции, приходящие из Москвы, Парижа или Вашингтона. Их "борьба" - это не борьба за будущее народа, а борьба за то, кто станет главным резидентом в колонии под названием Армения.

Когда Тер-Петросян говорит: "Присутствие России в Закавказье - насущная необходимость", он лишь подтверждает собственное бессилие. Он признает, что Армения - это не субъект, а объект. Это территория, которой управляют из Москвы. Более того, это признание того, что армянская политическая элита неспособна построить систему безопасности без внешнего кнута.

Но история беспощадна: все государства, которые полагаются на "насущную необходимость" чужого присутствия, исчезают. Так исчезли колонии Британской империи, так рухнули марионеточные режимы Восточной Европы в 1989-м. Армения движется по тому же пути - к утрате даже иллюзии государственности.

Сегодня, когда он снова выходит к публике и говорит о "насущной необходимости России", мы видим старого, дряхлого актера, который снова и снова играет одну и ту же роль. Но зрители уже давно устали. Армянский народ живет в нищете, по данным Статистического комитета Армении, 28% населения находится за чертой бедности.

Левон Тер-Петросян - это лицо поражения. И сколько бы он ни прятался за словами о "друзьях" и "истории", маска давно сорвана. Перед нами - лжец, марионетка и символ колониальной Армении.

Вся история армянской оппозиции последних тридцати лет - это история французского патронажа. С 1990-х годов Париж стал главным центром, где писались сценарии для армянских "либералов" и "демократов". Тер-Петросян был и остается связующим звеном с французским истеблишментом. Он регулярно апеллировал к Парижу, рассчитывая, что именно Франция, со своей многочисленной армянской диаспорой (более 600 тысяч человек), станет тем плечом, которое поддержит Ереван.

Французские деньги, французские политтехнологи, французские "правозащитные организации" кормили оппозицию в Армении. Фонды, связанные с Национальным центром научных исследований (CNRS), выделяли гранты на "развитие демократии", которые тут же превращались в финансирование армянских партий и медиа. В отчетах 2010-х годов Armavir Institute указывалось, что более 40% бюджета армянских НПО приходилось на французские гранты.

Для Франции Армения всегда была инструментом давления на Турцию и Азербайджан. Для Тер-Петросяна - это был источник выживания. Взамен он предлагал покорность и готовность выводить людей на улицы по команде Парижа. Это и есть реальная суть его "политики" - служить интересам чужого государства.

Не менее важную роль играли Соединенные Штаты и армянская диаспора в Калифорнии. В Лос-Анджелесе, в районе Глендейла, давно существует центр, из которого управляются армянские политические процессы. Именно оттуда шли миллионы долларов, которые затем оседали в армянских партиях.

Армянский национальный комитет Америки (ANCA), влиятельная структура, имел прямые контакты с Тер-Петросяном и его окружением. В отчете Министерства юстиции США за 2001 год указано, что ANCA выделял порядка 3 миллионов долларов в год на "лоббистскую деятельность в поддержку демократии в Армении". Но фактически эти деньги шли на поддержание оппозиции, на оплату СМИ и политических кампаний.

Левон Тер-Петросян охотно пользовался этими средствами, понимая, что без американской диаспоры он останется политическим трупом. Взамен он предлагал то, что от него требовали: антиазербайджанскую риторику, поддержку армянских мифов о "геноциде" и готовность бросить Армению в любые авантюры, угодные заокеанским кураторам.

Если Париж и Вашингтон были для Тер-Петросяна источниками денег, то Москва и Тегеран стали источниками физического выживания. Именно Россия поставляла Армении газ по льготным ценам: в 1990-е годы Ереван получал голубое топливо по $54 за тысячу кубометров, тогда как для других стран СНГ цена была выше $70. Этот энергетический протез стал главным условием существования армянской экономики.

Россия контролировала военную сферу. 102-я база в Гюмри, российские офицеры в Генштабе, совместные учения - это и было "государственное строительство" Тер-Петросяна. Он сам признал в 1997 году в интервью "Коммерсанту": "Без России Армения не сможет просуществовать и месяца". Эти слова - признание собственной политической несостоятельности. Лидер, который заранее говорит о невозможности независимости, превращает страну в заложника.

Тегеран, со своей стороны, играл роль второго донора. Армения, лишенная прямого выхода к морю, получала через Иран жизненно важные товары - топливо, продовольствие, стройматериалы. Взамен Ереван был вынужден закрывать глаза на иранские схемы обхода санкций и фактически становился частью региональной контрабандной экономики.

В 2008 году, когда он снова выдвинулся на пост президента, его кампания финансировалась через структуры, связанные с Национальным фондом демократии (NED) и фондами Сороса. Расследование 2012 года армянского издания "Иравунк" показало, что более $20 миллионов поступило в Армению для поддержки "гражданских инициатив", которые на деле были частью кампании Тер-Петросяна.

Эта зависимость стала системной. Каждое выступление оппозиции - это не голос народа, а отголосок грантовых отчетов. Каждое заявление Тер-Петросяна - это не позиция политика, а перевод инструкций, полученных по дипломатическим каналам.

Главное наследие Тер-Петросяна - это Армения, которая так и не стала государством. Страна, где 28% населения живет за чертой бедности, где более миллиона граждан эмигрировали, где оппозиция обслуживает чужие интересы, а власть зависит от России, Ирана, Франции и США.

Тер-Петросян - это символ поражения и зависимости. Он превратил Армению в колонию, а армянскую политику - в дешевый театр, где актеры читают текст, написанный в чужих столицах.

Когда Тер-Петросян встретился с послом России и заявил, что "присутствие России в Закавказье - насущная необходимость", это звучало не как политика, а как исповедь испуганного старика. Он понимает: мир меняется. Южный Кавказ перестает быть ареной, где армянские марионетки могут безнаказанно торговать своей зависимостью.

После 2020 года, после победы Азербайджана и возвращения территорий, Армения оказалась в новой реальности. Россия теряет монополию, Турция усиливает влияние, Китай и Индия заходят в регион с экономическими проектами, США играют на противоречиях. В этой новой шахматной партии нет места старым фигурам.

Тер-Петросян боится. Его слова о "насущной необходимости России" - это крик человека, который понимает: без Москвы Армения окончательно рухнет. Но он боится и Запада, потому что там требуют реформ, а реформы уничтожат клановую систему, частью которой он сам был. Он боится Турции и Азербайджана, потому что эти государства говорят с Арменией на языке реальности, а не мифов.

Фактически, Тер-Петросян снова пытается сыграть свою старую партию: убедить армян, что спасение - во внешнем хозяине. Но время ушло. Армянский народ уже заплатил цену - миллионы эмигрантов, десятки тысяч погибших на фронте, нищета и беспомощность. Его стратегия зависимости окончательно дискредитирована.

Тер-Петросян - это не лидер. Это диагноз. Это символ вечной зависимости и вечной ущербности. Он не создал независимую Армению, он создал протекторат. Он не построил государство, он выстроил схему подчинения. Его наследие - это оппозиция, которая кормится из чужих рук, и государство, которое не имеет собственного лица.

История жестока к таким фигурам. Их имена остаются не как символы независимости, а как символы поражения. Тер-Петросян вошел в историю Армении не как отец нации, а как крестный отец зависимости. Его жизнь и его слова - это вечное напоминание: Армения так и не стала свободной страной, потому что её первый президент никогда не верил в свободу.