Средний коридор стал надежным и жизнеспособным маршрутом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель отдела Центра стратегических исследований министерства иностранных дел Турции Турхан Дилмач в ходе тринадцатого заседания Форума аналитических центров СВМДА на тему "Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в контексте институциональной трансформации СВМДА".

"Средний коридор стал надежным и жизнеспособным маршрутом, возрождающим древний Шелковый путь. Он проходит от Китая через Центральную Азию, пересекает Каспий через Казахстан, Туркменистан и Азербайджан, идет через Грузию и достигает Европы через Турцию", - сказал Дилмач.

По его словам, порты Баку, Алят, Актау и Туркменбаши играют незаменимую роль в этой мультимодальной сети. В её основе также лежит железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.

"Такие инициативы, как "Пояс и путь" и Средний коридор - это не просто физическая инфраструктура. Это стратегические инструменты интеграции, стабильности и инклюзивного развития. Они напрямую соответствуют целям СВМДА", - сказал Т.Дилмач.

Он отметил, что усиление связности через Каспий, который является важнейшей частью Среднего коридора, это стратегическая необходимость для устойчивости и процветания в регионе.