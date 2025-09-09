Apple представила iPhone 17 Pro и Pro Max

Компания Apple анонсировала новые iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, заявив, что эти модели предлагают "новое определение Pro" и обеспечивают на 40% более стабильную работу по сравнению с iPhone 16 Pro, сообщает Day.Az.

Смартфоны получили алюминиевый корпус, высокопроизводительные антенны и обновлённую систему отвода тепла через цельный корпус. Задняя панель защищена Ceramic Shield, устойчивость к трещинам выросла в четыре раза.

iPhone 17 Pro оснащён тремя 48-МП камерами Fusion и 18-МП фронтальной камерой с поддержкой Center Stage. Доступны режимы съёмки с зумом 1x, 2x, 4x и 8x для телеобъектива, а цифровой зум для фото достигает 40x.

Для видео предусмотрена поддержка Dolby Vision HDR, 4K120, ProRes Log, ACES, а также новые профессиональные режимы - ProRes RAW и синхронизация камер Genlock. Как заявляет Apple, это эквивалент "восьми профессиональных объективов в одном устройстве".

iPhone 17 Pro Max стал рекордсменом по автономности среди iPhone - до 39 часов воспроизведения видео. В версиях с eSIM увеличена ёмкость аккумулятора, а новая система охлаждения и оптимизация компонентов гарантируют производительность без перегрева. Для Pro Max доступна версия с 2 ТБ памяти.

Доступны цветовые решения - "серебристый", "глубокий синий" и "космический оранжевый".

Продажи стартуют 19 сентября.