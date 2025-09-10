Changan Deepal S07 вышел на рынок Китая

В Китае начались предварительные продажи обновленного кроссовера Changan Deepal S07.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал "Китайские автомобили".

Новинка представлена в пяти комплектациях по цене от 156,9 до 173,9 тысячи юаней.

Экстерьер модели отличается измененной оптикой и двухцветной окраской кузова. А внутри появился новый разделительный тоннель и рулевое колесо. Кроме того, обновленный кроссовер получил комплекс автономного вождения Huawei Qiankun Smart driving ADS SE.

Точные размеры Deepal S07 составляют 4750 х 1930 х 1625 мм. Автомобиль оснащается 1,5-литровым генератором и электромотором мощностью 238 л.с. на задней оси. Электрический запас хода модели составляет 285 км.

Марка Deepal считается премиальной в Китае. Ее история началась в 2008 году, когда китайский концерн Changan инвестировал в подразделение Changan New Energy Automobile. Сейчас эта компания лишь на 51% принадлежит Changan, в числе ее владельцев ряд независимых инвесторов, в числе которых Huawei.