Стало известно, сколько водохранилищ построят в Азербайджане к 2040 году

Планируется завершить строительство 4 водохранилищ в 2025-2027 годах, 9 - в 2027-2030 годах и 13 - в 2030-2040 годах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили во время открытия II Международной выставки и конференции "Водное хозяйство" Baku Water Week (Бакинская водная неделя).

Согласно информации, до конца текущего года будут проведены работы по выявлению и картированию рек и территорий, подверженных риску затопления. Кроме того, в 2026 году планируется построить прибрежные защитные дамбы на подверженных риску территориях, а в 2027 году - принять необходимые меры по снижению последствий наводнений и паводков на этих территориях.