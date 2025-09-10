Армия Непала взяла под контроль аэропорт Трибхувана в Катманду

Армия Непала установила контроль над международным аэропортом имени Трибхувана в Катманду.

Как передает Day.Az со ссылкой на газету Kathmandu Post, об этом сообщил генеральный менеджер Ханса Радж Пандей.

По его словам, военные взяли на себя управление объектом как на территории, так и за её пределами. "Мы уверены, что меры позволят обеспечить полную безопасность", - отметил он.

Из-за временного закрытия воздушной гавани сотни пассажиров оказались заблокированными: они не смогли ни вылететь, ни прибыть в Непал. Руководство обещает пересмотреть ситуацию с безопасностью и принять решение о возможном возобновлении работы аэропорта в среду после полудня. Ранее Совет по туризму Непала совместно с авиакомпаниями объявил, что все аэропорты страны будут закрыты как минимум до 11 сентября, при этом срок может быть продлён.

Параллельно портал Khabarhub сообщает о случаях мародёрства на фоне продолжающихся беспорядков в Катманду. В частности, отделение банка Rastriya Banijya Bank в деловом квартале Банешвор подверглось ограблению. Один из сотрудников рассказал, что злоумышленники не имели отношения к молодёжному протестному движению Gen-Z. Инцидент вызвал серьёзную тревогу у местных жителей и властей, так как дальнейший рост подобных случаев способен ещё больше дестабилизировать ситуацию в городе.