Несколько взрывов произошли в центре Дохи - ВИДЕО
Несколько взрывов произошли в центре столицы Катара Дохе.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что целью были собравшиеся высокопоставленные лица из политбюро ХАМАС, а удар наносился Израилем.
Системы ПВО Катара были неактивны.
