Несколько взрывов произошли в центре Дохи

Несколько взрывов произошли в центре столицы Катара Дохе.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что целью были собравшиеся высокопоставленные лица из политбюро ХАМАС, а удар наносился Израилем.

Системы ПВО Катара были неактивны.