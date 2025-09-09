https://news.day.az/world/1779294.html

Несколько взрывов произошли в центре Дохи - ВИДЕО

Несколько взрывов произошли в центре столицы Катара Дохе. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters. Отмечается, что целью были собравшиеся высокопоставленные лица из политбюро ХАМАС, а удар наносился Израилем. Системы ПВО Катара были неактивны.