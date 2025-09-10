ВВП Азербайджана вырос

В январе-августе текущего года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на сумму 83 миллиарда 37,8 миллиона манатов, что на 1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете статистики, добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики сократилась на 2,1 процента, а в ненефтегазовом секторе выросла на 2,6%.

При этом 34,9% производства ВВП приходится на промышленность, 10,3% - на торговлю и ремонт транспортных средств, 7,1% - на транспорт и складское хозяйство, 6,3% - на сельское, лесное хозяйство и рыболовство, столько же - на строительство, 2,8% - на размещение туристов и общественное питание, 1,8% - на информацию и связь, 20,7% - на другие отрасли. Чистые налоги на производство и импорт составили 9,8% ВВП.

ВВП на душу населения составил 8111,3 маната.