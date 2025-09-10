Роналду повторил рекорд в квалификации ЧМ

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду повторил рекорд по количеству голов в рамках квалификации чемпионатов мира.

Как передает Day.Az, португальская сборная в выездном поединке одержала победу над национальной командой Венгрии с результатом 3:2. Роналду забил второй мяч своей команды, реализовав пенальти на 58-й минуте. Этот гол стал 943-м в его карьере.

В рамках квалификации к мировым первенствам Роналду забил 39 мяч и сравнялся по этому показателю с Карлосом Руисом из Гватематы. Соответственно, теперь, чтобы побить рекорд, Роналду нужно оформить еще один гол.