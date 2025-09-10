Азербайджанский видеоконтент на турецком медиарынке

Агентства Trend и DHA запускают новый стоковый ресурс на платформе портала DHApress.com, который станет одной из крупнейших площадок для покупки и продажи фото- и видеоматериалов в Турции. Разработка и внедрение нового проекта была осуществлена Trend и DHA в рамках азербайджано-турецкой медиаплатформы, утвержденной Президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ответ на растущий спрос на профессиональный мультимедийный контент, команда разработчиков АМИ Trend модернизировала DHApress.com, добавив полноценную стоковую платформу. Теперь пользователи смогут приобретать и продавать эксклюзивные фото- и видеоматериалы для новостных сюжетов, репортажей и цифровых медиа.

DHApress.com предлагает пользователям новые полходы к получению мультимедийного контента. В отличие от традиционных стоковых сервисов, наша платформа ориентирована на эксклюзивный новостной контент, который ранее был доступен только узкому кругу СМИ. Теперь телеканалы, журналисты, продакшн-студии и рекламные агентства могут оперативно получать актуальные фото- и видеоматериалы с мест событий.

Высокое качество контента - один из ключевых приоритетов платформы. Вся продукция адаптирована для профессионального использования и соответствует самым высоким стандартам индустрии. Благодаря продуманному интерфейсу пользователи могут легко находить и загружать нужные материалы, используя удобные инструменты поиска и сортировки. Кроме того, гибкие тарифные планы позволяют выбрать оптимальную модель взаимодействия: от разовой покупки отдельных материалов до подписки для регулярного использования.

Еще одним важным преимуществом является мультиязычная поддержка. DHApress.com доступен на азербайджанском, турецком и английском языках, что делает платформу удобной для широкой международной аудитории. Интеграция с ведущими информационными агентствами позволяет мгновенно обновлять базу контента, обеспечивая пользователям доступ к самым актуальным фото и видео. В результате DHApress.com становится не просто стоковым сервисом, а мощным инструментом для создания качественного медиаконтента, способствующего развитию цифровой журналистики и маркетинга. DHApress.com предлагает пользователям уникальную возможность получить доступ к эксклюзивному новостному контенту, который ранее был доступен только ограниченному кругу СМИ. Большой выбор фото- и видеоматериалов, представленных на платформе, делает их незаменимыми для профессионального использования в журналистике, digital-маркетинге и продакшн-индустрии.

Платформа разработана с учетом удобства пользователей: интуитивно понятный интерфейс позволяет легко находить, сортировать и загружать необходимые материалы. Гибкость тарифных планов дает возможность как разовой покупки отдельных фото- и видеоматериалов, так и оформления подписки для тех, кто регулярно использует мультимедийный контент в своей работе.

Проект DHApress.com ориентирован на дальнейший рост и расширение функционала. В будущем планируется внедрение искусственного интеллекта для автоматической каталогизации контента, улучшение инструментов редактирования, а также расширение сотрудничества с международными медиа-компаниями.

Благодаря партнерству Trend и DHA проект DHApress.com станет полноценным медиа-хабом, объединяющим ведущие информационные потоки Азербайджана, Турции и других стран.