Суд вынес решение в отношении Габиля Мамедова

Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор блогеру Габилю Мамедову, проживающему за границей, обвиняемому по статье 24 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, решение было зачитано на процессе под председательством судьи Замина Ибрагимова в Бакинском апелляционном суде.

На основании решения апелляционная жалоба не была удовлетворена, приговор был оставлен в силе.