ЦБА и Visa обсудили развитие экосистемы финтехнологий
Центробанк Азербайджана и компания Visa обсудили перспективы будущего сотрудничества и развитие экосистемы финансовых технологий.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА, председатель Центрального банка Талех Кязымов принял делегацию, возглавляемую региональным президентом компании Visa по Центральной и Восточной Европе, Ближнему Востоку и Африке Таригом Махмудом.
Во время встречи состоялся подробный обмен мнениями по поводу масштабных реформ, проводимых в последние годы в финансовом секторе страны, формирования конкурентоспособной и инновационной платёжной инфраструктуры, стимулирования безналичных расчётов, а также расширения приёма цифровых платежей. Отмечено значение сотрудничества с такими компаниями, как Visa, с точки зрения изучения и внедрения международного опыта и современных подходов.
Кроме того, стороны обсудили будущие направления сотрудничества между ЦБА и Visa, а также перспективы развития экосистемы финтеха в Азербайджане.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре