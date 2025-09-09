Названо число TEU-контейнеров, перегруженных в Бакинском порту

В Бакинском порту за первые 8 месяцев 2025 года было перегружено около 70 тысяч TEU - контейнеров.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Согласно информации, это на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (47 157 TEU).

"Это свидетельствует о том, что в текущем году объёмы контейнерных перегрузок в порту значительно превысят показатели 2024 года", - подчёркивается в сообщении.

Также отмечается, что в августе этого года Азербайджан принял 40 контейнерных блок-поездов из Китая по Среднему коридору: "В целом с начала года было принято 265 поездов, из которых 104 - транзитные. В аналогичный период прошлого года было принято 168 поездов".