Президент Ильхам Алиев: Мирная повестка дня, которую мы продвигаем в регионе, открывает новые горизонты для нашей внешней политики

Мирная повестка, которую мы продвигаем в регионе после восстановления суверенитета и территориальной целостности нашей страны, открывает новые горизонты для нашей внешней политики и играет роль важного фактора с точки зрения ее глобального характера.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА под названием "Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в институциональной трансформации СВМДА".

Глава государства отметил, что парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в прошлом месяце создает благоприятные возможности как для региона, так и для более широкой географии.

"Расположенный на коридорах Восток-Запад и Север-Юг, Азербайджан становится одним из важнейших транспортно-логистических хабов в Евразии. В то же время я не сомневаюсь, что Зангезурский коридор, как одно из направлений Среднего коридора, в ближайшем будущем станет важной транспортной артерией, соединяющей континенты. Верю, что все эти коммуникационные линии будут способствовать развитию сотрудничества и между членами СВМДА", - подчеркнул Президент Азербайджана.