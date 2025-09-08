https://news.day.az/officialchronicle/1778973.html Переименован Сумгайытский химический промышленный парк - Указ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о переименовании Сумгайытского химического промышленного парка и внесении соответствующих изменений в некоторые указы Президента Азербайджанской Республики.
Переименован Сумгайытский химический промышленный парк - Указ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о переименовании Сумгайытского химического промышленного парка и внесении соответствующих изменений в некоторые указы Президента Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, Сумгайытский химический промышленный парк переименован в Сумгайытский промышленный парк.
Кабинету министров Азербайджанской Республики и министерству экономики Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.
