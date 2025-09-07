Американская бизнес-делегация посетила Бакинский порт

7 сентября директор ООО "Бакинский международный морской торговый порт" Эльдар Салахов встретился с исполнительным директором Американо-азербайджанской торговой палаты (USACC) Натигом Бахышовым, сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинский порт.

В ходе встречи гостям была предоставлена ​​подробная информация о стратегическом положении порта, современных возможностях инфраструктуры, показателях перевалки грузов, а также о процессе транспортировки различных видов грузов.

Было отмечено, что Бакинский порт является надежным партнером для расширения международного сотрудничества и разработки устойчивых логистических решений вдоль Среднего коридора.

Представители USACC заявили, что Бакинский порт играет важную роль в грузоперевозках по Среднему коридору и что они заинтересованы во взаимном сотрудничестве.