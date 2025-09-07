https://news.day.az/world/1778764.html

ВМС США проводят учения в Пуэрто-Рико - ВИДЕО

Морские пехотинцы и моряки ВМС США проводят учения по амфибийной высадке в Пуэрто-Рико. Как передает Day.Az, видео публикует Fox News. Это происходит на фоне напряжённости между Соединёнными Штатами и Венесуэлой в Карибском регионе.