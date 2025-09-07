Хакер раскритиковал безопасность видеорегистраторов Nexar

В США хакеру потребовалось всего два часа, чтобы взломать серверы компании Nexar, известного производителя видеорегистраторов, который монетизирует записи с камер своих пользователей.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание 404 Media.

Nexar позиционировала своих пользователей по всему миру как "виртуальные камеры видеонаблюдения", а взломщик смог получить доступ к видеозаписям, демонстрирующим людей, явно не подозревающих о слежке.

Среди обнаруженных материалов - родитель, успокаивающий ребенка в машине, мужчина, разговаривающий по Facetime, и водитель, направляющийся ко входу в штаб-квартиру ЦРУ.

Хакер также выявил список компаний, которые могли приобретать данные у Nexar. Эти компании получали изображения с виртуальных камер (видеорегистраторов пользователей) для "мониторинга определенных объектов".

Утечка показала, что такие крупные игроки, как Microsoft, Apple и Google, а также разработчики искусственного интеллекта и создатели Pokémon Go, по меньшей мере, изучали возможность использования этих данных. Взломщик выразил серьезную обеспокоенность по поводу уровня конфиденциальности и безопасности Nexar, предположив, что иностранные правительства или другие злоумышленники могли уже перехватывать клиентские данные.

"Nexar - это настоящий кошмар в плане конфиденциальности, их безопасность позорная", - заявил хакер.

Помимо продажи видеозаписей, Nexar также монетизирует другие типы данных. Одним из таких продуктов является карта CityStream, которая отображает размытые изображения, снятые видеорегистраторами, на общедоступной карте, а затем помечает дорожные знаки, поврежденные участки дорог и другие проблемные зоны. Компании или государственные структуры платят за доступ к этой информации.

По данным 404 Media, три пользователя Nexar, с которыми удалось пообщаться изданию, не знали о публикации изображений с их видеорегистраторов в открытом доступе. Хакер также отметил, что некоторые из изображений были сделаны внутри автомобилей, въезжающих на секретные объекты правительства США, включая штаб-квартиру Стратегического командования США.