В Португалии обнародован отчёт об аварии на фуникулёре

Обнародован предварительный отчет об аварии, произошедшей на популярном среди туристов фуникулере Elevador da Glória в Лиссабоне, в котором указано, что кабель, который соединял два вагона, фактически оборвался.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Reuters.

Сообщается, что в результате аварии 16 человек погибли, 22 получили ранения.

В отчете Управления по расследованию авиационных и железнодорожных аварий, опубликованном в субботу, говорится, что две кабины проехали не более 6 метров, когда внезапно потеряли равновесие, которое обеспечивал соединительный кабель.

"Машинист немедленно применил пневматический тормоз и ручной тормоз, чтобы остановить движение, но это не помогло. Кабина продолжала ускоряться вниз по склону", - говорится в отчете.

При осмотре места происшествия было установлено, что соединительный кабель оборвался в месте крепления к кабине, которая находилась на вершине холма.

Итоговый отчет, содержащий факты, анализ и выводы о причинах аварии, будет опубликован позднее.

Напомним, что в среду вагон фуникулера, который соединяет районы Рестаурадорес и Принсипи-Реал в Лиссабоне, сошел с рельсов и врезался в здание.