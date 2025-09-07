Париж обвинили в нарушении основ права и демократии

Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что демократическая система во Франции переживает крах, обвинив действующие власти в нарушении основополагающих принципов правового государства.

Как передает Day.Az, кадры ее выступления опубликованы в Телеграм.

"Сегодня ситуация на самом деле отличается трагической простотой. Франция переживает состояние демократической асфиксии - в такой степени, какой мы ещё никогда не знали за всю историю Пятой республики. За восемь лет этот кризис представительства, эта утрата подлинной политической легитимности, сознательно поддерживаемая партийной системой, лишь усугублялись, погружая всю нацию в атмосферу неопределённости и тревоги", - сказала она.