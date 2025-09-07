Турция представит экономические приоритеты на ближайшие три года

Правительство Турции обнародует Среднесрочную экономическую программу на период 2026-28 гг.

Как сообщает Day.Az, о целях относительно роста ВВП, инфляции и структурных реформ на предстоящие три года общественность проинформирует вице-президент страны Джевдет Йылмаз.

Новая Среднесрочная экономическая программа подготовлена совместными усилиями Управления по стратегии и бюджету при Администрации Президента Турции и Министерства казначества и финансов братской страны.

После утверждения Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом документ будет опубликован в официальном вестнике правительства Resmi Gazete.

В воскресной публикации в соцсетях Дж.Йылмаз заявил, что Среднесрочная экономическая программа на 2026-28 гг разработана с учетом макроэкономических показателей страны, а также процессов в региональной и мировой экономике.

"В качестве целей новой экономической программы обозначены: снижение темпов инфляции, стабильный рост ВВП, долгосрочное социальное благополучие, полное устранение последствий землетрясений 2023 года. Турция займет достойное место в мировой семье государств", - говорится в публикации вице-президента.