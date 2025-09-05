https://news.day.az/hitech/1778519.html Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера Пользователи Telegram жалуются на сбой в работе мессенджера. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, оОб этом сообщает аналитическая платформа Downdetector. Сообщается, что пользователи сталкиваются с перебоями при отправке сообщений, также возникают проблемы при загрузке медиа.
Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера
Пользователи Telegram жалуются на сбой в работе мессенджера.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, оОб этом сообщает аналитическая платформа Downdetector.
Сообщается, что пользователи сталкиваются с перебоями при отправке сообщений, также возникают проблемы при загрузке медиа. Кроме того, комментарии под публикациями в Telegram-каналах отключились.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре