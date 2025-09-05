Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера

Пользователи Telegram жалуются на сбой в работе мессенджера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, оОб этом сообщает аналитическая платформа Downdetector.

Сообщается, что пользователи сталкиваются с перебоями при отправке сообщений, также возникают проблемы при загрузке медиа. Кроме того, комментарии под публикациями в Telegram-каналах отключились.