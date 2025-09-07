https://news.day.az/world/1778742.html Названо число беженцев вернувшихся из Турции в Сирию Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил об активном возвращении сирийских беженцев на родину.
Названо число беженцев вернувшихся из Турции в Сирию
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил об активном возвращении сирийских беженцев на родину.
Как передает Day.Az, по данным турецкого министра, в период после смены власти в Сирии (с 8 декабря 2024 года) в соседнюю страну на добровольной основе вернулось 474 тыс. 18 сирийцев, а в целом с 2016 года этот показатель достиг 1 млн 213 тыс. 620 человек.
А.Ерликая подчеркнул готовность турецких властей продолжать содействие процессу добровольного и достойного возвращения беженцев в Сирию.
