ФРГ перебросила в Литву более 1 тыс. единиц техники для учений

Бундесвер перебросил более 1 тыс. единиц военной техники в Литву для участия в крупных учениях Quadriga-2025.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя вооруженных сил Германии.

Военную технику перебросили из Ростока через Балтийское море в Литву на двух грузовых судах. После прибытия в порт Клайпеды колонна направилась на литовские военные базы.

В учениях НАТО Quadriga-2025 будут задействованы более восьми тысяч военнослужащих из 14 стран, 40 кораблей, 30 самолетов и свыше 1,8 тысячи транспортных средств. Маневры проходят с 18 августа по 30 сентября на территории Германии, Литвы, Финляндии и на Балтийском море.