Нариман Ахундзаде покинул состав сборной Азербайджана

Нападающий Нариман Ахундзаде выведен из состава сборной Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Согласно информации, причиной произведенных изменений стала травма игрока.

Отметим, что азербайджанская сборная 9 сентября в рамках отборочного этапа ЧМ-2026 встретится с командой Украины, матч пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

В своей первой игре наша национальная команда в гостях потерпела тяжелое поражение от сборной Исландии 5:0.