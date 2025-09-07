https://news.day.az/world/1778700.html Вэнс охарактеризовал Трампа как человека с неистощимой энергией Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс описал американского президента Дональда Трампа как энергичного человека. Как передает Day.Az, он поделился своими впечатлениями о работе с политиком в интервью телеканалу Fox News. Вэнс признался, что во время работы с Трампом столкнулся с рядом неожиданностей.
Вэнс охарактеризовал Трампа как человека с неистощимой энергией
Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс описал американского президента Дональда Трампа как энергичного человека.
Как передает Day.Az, он поделился своими впечатлениями о работе с политиком в интервью телеканалу Fox News.
Вэнс признался, что во время работы с Трампом столкнулся с рядом неожиданностей.
"Что я понял, работая с ним каждый день: у него нет выключателя. Иногда президент звонит вам в 00:30 или в два часа ночи, а потом звонит в шесть утра по совершенно другой теме", - рассказал он.
