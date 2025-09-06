Азербайджанский фильм представлен на кинофестивале в Венеции

На 82-м Венецианском международном кинофестивале, проходившем с 27 августа по 6 сентября, в секции Out of Competition Fiction состоялась премьера азербайджанского фильма "Sermon to the Void" известного режиссёра Хилала Байдарова в секции "Художественные фильмы вне конкурса" (Out of Competition Fiction).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Показ экранного произведения прошёл 5 сентября и вызвал большой интерес у специалистов и зрителей.

В основе картины лежит творчество великого азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммеда Физули.

Авторы сценария Хилал Байдаров и Айсу Акджан, продюсер Орхан Фикретооглу.

Фильм является совместной работой кинематографистов Азербайджана, Мексики и Турции. В главных ролях снялись Гусейн Насиров, Мярьям Нагиева, Рена Аскерова, Эльшан Аббасов и Орхан Искендерли.