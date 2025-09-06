Разработана вакцина от рака

Российские ученые разработали вакцины от рака, она готова к применению.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газете "Известия" глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

По ее словам, М-РНК-препарат "Энтеромикс" успешно прошел доклинические испытания, которые доказали его безопасность и высокую эффективность. В конце августа этого года ФМБА направило в Министерство здравоохранения России документы для получения разрешения на клиническое применение нового препарата.

Ученые доказали, что вакцина "Энтеромикс" уменьшает размеры опухолей и замедляет их рост, она безопасна, в том числе при многократном применении. Препарат будут создавать под каждого пациента, подстраивать под рибонуклеиновую кислоту (РНК) в организме человека.

Скворцова добавила, что применение препарата планируют начать с лечения колоректального рака. Параллельно в конечной стадии разработки находится препарат еще на две локации, - речь идет о глиобластоме и об особых видах меланом.