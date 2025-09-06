Почти половина избирателей в Норвегии проголосовала досрочно

Парламентские выборы в Норвегии состоятся в понедельник, 8 сентября, однако досрочное голосование уже побило рекорд.

Как сообщает Day.Az, по данным Избирательного директората, к этому моменту отдано 1 912 194 досрочных голоса. Это 47,1 процента от числа имеющих право голоса и свыше 61 процента при ожидаемой явке на уровне выборов 2021 года.

Рекордный день пришелся на 5 сентября, когда досрочно проголосовали свыше 201 тыс. человек. Особенно активными оказались избиратели в Осло - 53,2 процента. Высокие показатели также зафиксированы в Хордаланне (51,9 процента), тогда как в Телемарке - самые низкие (37,9 процента).

Рост доли досрочного голосования наблюдается десятилетиями, но особенно резко он увеличился в 2021 году на фоне пандемии. С тех пор привычка голосовать заранее закрепилась и нынешние выборы подтверждают этот тренд.