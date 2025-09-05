Государство, которое крадут. Прямой репортаж из картельной федерации

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На карте мира Мексика остается суверенным государством - с признанными границами, легитимным правительством, армией и всеми атрибутами власти. Но на практике, в реалиях пятой экономики Латинской Америки, существует иная, параллельная система управления. Система, где законы пишутся не в парламенте, а в подпольных штабах наркокартелей; где налоговые сборы заменяются "платой за защиту"; где избирательные бюллетени имеют меньший вес, чем пули наемных убийц. Это не государство в государстве. Это государство, которое само стало заложником криминальной утопии, где насилие - валюта, а безнаказанность - конституция.

Война длиною в поколение: статистика вместо победы

В декабре 2006 года тогдашний президент Мексики Фелипе Кальдерон отдал приказ, навсегда изменивший судьбу нации. Федеральные войска были введены в штат Мичоакан для подавления столкновений между наркокартелями. Этот момент принято считать началом полномасштабной "войны с наркотиками". Войны, которая длится уже почти два десятилетия и которую Мексика проигрывает с катастрофическими счетами.

За эти 19 лет страна погрузилась в кровавую баню, масштабы которой трудно осознать. С 2015 года жертвами противостояния между картелями и силовиками, а также взаимной вражды преступных группировок, стали более 300 000 человек. Для сравнения: это больше, чем все потери британской армии за время Второй мировой войны. Только в 2024 году в Мексике было совершено 33 000 убийств - около 85 в день. Даже при заявленном властями снижении этого показателя на 23% к апрелю 2025 года (до 63,5 в сутки) уровень насилия остается запредельным. Коэффициент убийств в Мексике в пять раз превышает аналогичный показатель в США.

Но убийства - это лишь видимая часть айсберга. Национальная комиссия по поиску людей (CNB) ведет учет более 103 000 пропавших без вести с 2010 года. Многие из них - жертвы насильственных исчезновений. В период с 2006 по 2023 год по всей стране было обнаружено более 5 500 тайных захоронений. Часто останки жертв настолько обезображены (сожжены или растворены химикатами), что идентификация становится невозможной. Это - технология террора, доведенная до промышленного уровня.

Сила против силы: асимметрия, выгодная картелям

Парадокс мексиканской войны заключается в том, что официальные власти наращивают военное присутствие, а могущество картелей лишь крепнет. Если в 2007 году на борьбу с преступностью было брошено около 40 000 военных, то сегодня эта цифра превышает 100 000 человек. Однако, по оценкам аналитиков, численность боевиков картелей составляет порядка 185 000 человек - это половина от всей регулярной мексиканской армии.

Их боевой арсенал зачастую превосходит оснащение армейских подразделений. И здесь возникает один из самых циничных аспектов всей истории: источник этого могущества находится по ту сторону границы. Ежегодно из США в Мексику контрабандным путем поступает не менее 200 000 единиц огнестрельного оружия. Оно движется по тем же туннелям, что и наркотики, только в обратном направлении.

Удар по ядру власти: политика как профессия смертника

Истинная власть измеряется не контролем над территориями, а способностью диктовать правила игры правящему классу. Картели давно освоили и этот инструмент. Политик или чиновник в Мексике - одна из самых опасных профессий.

Выборы 2024 года, приведшие к власти первую в истории страны женщину-президента, стали самыми кровавыми в истории. Более 200 кандидатов и потенциальных претендентов на выборные должности были убиты. Это не "сопутствующий ущерб" - это целенаправленная стратегия по очистке политического поля от нелояльных элементов и установлению контроля над будущими администрациями.

Этот террор не прекращается и после выборов. Согласно докладу консалтинговой компании Integralia "Политическое насилие в Мексике. Январь - июнь 2025 года", за неполное первое полугодие было убито 86 действующих и бывших чиновников. Показательная казнь Эрнесто Васкеса, специального представителя Генпрокуратуры в Тамаулипасе, в августе 2025 года - классический пример такого устрашения. Его убили за расследование хищений топлива, бизнес, который приносит картелям миллиарды. Убийство личного секретаря мэра Мехико Ксимены Гусман прямо под камерами наблюдения в центре столицы - это уже вызов, демонстрация тотальной безнаказанности и способности дотянуться до самого сердца власти.

Экономика под дулом пистолета: от наркотрафика к криминальному капитализму

Название "наркокартель" сегодня - анахронизм. Это все равно что называть "Amazon" просто онлайн-магазином книг. Современные мексиканские картели - это высокодиверсифицированные транснациональные корпорации, построенные на насилии.

Согласно шокирующему докладу Института экономики и мира (IEP), в 2024 году экономические потери Мексики от деятельности организованной преступности достигли 18% ВВП. В отдельных штатах этот показатель взлетает до 35%. Эти потери в шесть раз превышают бюджет здравоохранения и в пять раз - расходы на образование. В пересчете на душу населения криминал "собрал" с каждого мексиканца, включая стариков и детей, по 33 905 песо (около $1816). Инфляция, которая в 2024 году составила 4.21%, без этого криминального налога была бы вдвое ниже.

Рэкет - системная проблема национального масштаба. Мексиканская конфедерация работодателей (COPARMEX) фиксирует пугающий рост: с 2015 года количество случаев вымогательства увеличилось на 83%. Только за первый триместр 2025 года было зарегистрировано почти 6000 эпизодов. Реальная цифра многократно выше, поскольку большинство предпринимателей, опасаясь расправы, предпочитают молча платить.

История с похищением и убийством 62-летней пенсионерки Ирмы Эрнандес Крус, подрабатывавшей таксисткой в Веракрусе, - это не эксцесс, а рутинная практика. Ее записанное под дулом пистолета видеообращение к коллегам - и есть та самая "криминальная конституция", которая имеет для малого бизнеса гораздо большую силу, чем государственные законы.

Авокадо с кровью и ртутью: экология преступления

Влияние картелей проникло в самые неожиданные сектора экономики. Штат Мичоакан - мировая столица авокадо. Экспорт этого "зеленого золота" принес Мексике в 2024 году $3,42 млрд. Но его выращивание орошается кровью. До 80% новых плантаций, по данным Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности, были высажены нелегально на территориях заповедников. Местных жителей, сопротивляющихся захвату земель, сначала подкупают, а затем - уничтожают силами картелей. Результат - уничтожение биоразнообразия, истощение водных ресурсов и тотальный контроль мафии над целой отраслью.

Преступность определяет цену даже на символ национальной идентичности - кукурузные лепешки тортильи. По данным Национального совета по тортилье, около 15% рынка (примерно 20 000 торговых точек) платят картелям регулярную дань, которая автоматически закладывается в стоимость продукта.

Летом 2025 года мир узнал о новой, чудовищной по своим экологическим последствиям схеме. Картель "Новое поколение Халиско" наладил многомиллионный бизнес по контрабанде ртути из Мексики в страны Южной Америки. Ежегодно нелегально перевозится не менее 40 тонн этого высокотоксичного металла. Он используется для нелегальной добычи золота, в процессе которой ядовитые пары ртути отравляют рабочих, почву, воду и воздух, нанося непоправимый ущерб экосистеме целых регионов.

Между Сциллой суверенитета и Харибдой интервенции

Мексика оказалась в идеальном шторме. С одной стороны - категорический отказ от иностранной военной интервенции, вопрос о которой, согласно данным из открытых источников, неоднократно поднимался Вашингтоном. Это вопрос национального суверенитета и гордости. С другой - очевидная неспособность собственными силами переломить ход войны, длящейся целое поколение.

Высокие рейтинги доверия президенту (порядка 80%) говорят не столько об успехах в борьбе с преступностью, сколько об отчаянной надежде общества на перемены и поддержку ее социальных программ. Но надежда - плохой союзник в борьбе с хорошо финансируемыми, военизированными структурами, чья власть проникла во все поры общества, экономики и государственного аппарата.

Пока США критикуют Мексику за неэффективность, закрывая глаза на поток оружия с севера, а мексиканские власти отчаянно защищают свой суверенитет, реальными хозяевами положения остаются картели. Они уже давно не просто "наркокартели". Они - картельные корпорации, картельные правительства, картельные суды и картельные карательные органы. Они де-факто управляют Мексикой, и пока что никто не предложил реалистичного плана, как это изменить. Страна стоит на распутье: либо она найдет способ победить тень, которая стала ее вторым "я", либо рискует навсегда остаться Картельной Федерацией - государством, где закон есть, но правит беззаконие.