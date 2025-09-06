Китайская и турецкая компании подписали соглашение о сотрудничестве

Китайская компания Envision Energy, специализирующаяся на производстве ветровых турбин, и турецкая энергетическая компания Mensis Enerji заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации масштабного ветроэнергетического проекта в Турции, сообщает Day.Az со ссылкой на Envision Energy.

Отмечается, что стороны планируют совместно развивать проекты общей мощностью 4,5 ГВт.

Согласно информации, партнёрство объединяет глобальный опыт в области чистых технологий и глубокое знание местного рынка, и, как ожидается, реализация проекта ускорит развитие устойчивой ветроэнергетики, создаст новые экономические возможности и рабочие места, укрепит энергетическую инфраструктуру Турции, а также будет способствовать достижению национальных целей по переходу к экологически чистой энергетике к 2035 году.

Отметим, что на конец 2024 года общая установленная мощность ветровой и солнечной энергии в Турции составляла около 32 ГВт. Планируется, что к 2030 году эта мощность увеличится до 51 ГВт, а к 2035 году - примерно до 120 ГВт, что почти в четыре раза больше текущих показателей. Иными словами, для достижения цели на 2030 год ежегодный ввод ветровых и солнечных электростанций должен охватывать в среднем около 3,1 ГВт. После 2030 года темпы роста должны значительно ускориться - в среднем до 13,8 ГВт в год, чтобы выполнить амбициозную задачу на 2035 год. Такой резкий рост требует активных действий уже в ближайшие годы, а также пересмотра целей на 2030 год в сторону повышения.

Кроме ветровой и солнечной энергии, планируется увеличение установленной мощности других возобновляемых источников энергии на 4 ГВт к 2030 году по сравнению с уровнем конца 2024 года. Также установленная мощность ядерной энергетики должна достичь 4,8 ГВт к 2030 году. Между 2030 и 2035 годами запланирован ввод дополнительно 2,4 ГВт мощности ядерных электростанций, тогда как рост мощности других возобновляемых источников энергии в этот период не предусмотрен.