В Азербайджане организуют медобслуживание в рамках Формулы-1
Во время проведения Гран-при Азербайджана Формулы-1, организованного Операционной компанией Бакинского городского кольца, в случае необходимости, TƏBİB будет оказывать медицинскую помощь.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в TƏBİB.
С 18 по 21 сентября 2025 года на медицинских пунктах, созданных для Формулы-1, будут работать 28 врачей-специалистов и медсестёр из учреждений здравоохранения.
Кроме того, для организации медобслуживания даны соответствующие указания руководству Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи, Центральной больницы нефтяников, Клинического медицинского центра, медучреждения "Ени клиника", Хатаинского и Сабунчинского медицинских центров.
В течение гонок медпункты будут обеспечены необходимым оборудованием и медикаментами.
Все назначенные медицинские работники будут работать посменно с 08:00 до 00:00.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре