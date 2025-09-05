В Азербайджане организуют медобслуживание в рамках Формулы-1

Во время проведения Гран-при Азербайджана Формулы-1, организованного Операционной компанией Бакинского городского кольца, в случае необходимости, TƏBİB будет оказывать медицинскую помощь.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в TƏBİB.

С 18 по 21 сентября 2025 года на медицинских пунктах, созданных для Формулы-1, будут работать 28 врачей-специалистов и медсестёр из учреждений здравоохранения.

Кроме того, для организации медобслуживания даны соответствующие указания руководству Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи, Центральной больницы нефтяников, Клинического медицинского центра, медучреждения "Ени клиника", Хатаинского и Сабунчинского медицинских центров.

В течение гонок медпункты будут обеспечены необходимым оборудованием и медикаментами.

Все назначенные медицинские работники будут работать посменно с 08:00 до 00:00.