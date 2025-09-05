В этой стране заблокировали YouTube, X и Facebook

Власти Непала распорядились заблокировать доступ к YouTube, Facebook и X из-за того, что компании не выполнили требование о регистрации в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает министерство связи и информационных технологий страны.

Регистрация необходима для того, чтобы государственные органы могли отслеживать и контролировать публикацию нежелательного контента. Платформам был предоставлен недельный срок, который истек 4 сентября 2025 года. В числе компаний, не подавших заявки, оказались Meta, Alphabet, X, Reddit и LinkedIn.

Вместе с тем, ряд сервисов - TikTok, Viber, Witk, Nimbuzz и Popo Live - выполнили условия и включены в списки для дальнейшего согласования. Telegram и Global Diary подали документы и ожидают одобрения. По словам властей, при завершении регистрации доступ к платформам будет восстановлен "в тот же день".

Это не первый случай подобных ограничений. В 2023 году Непал ввел запрет на TikTok, но снял его год спустя при условии инвестиций ByteDance в цифровую грамотность и поддержку туристической отрасли. В июле 2025 года блокировка коснулась Telegram, однако компания пообещала соблюдать местные правила и вскоре направила заявку на регистрацию.