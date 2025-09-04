Обсуждена роль Азербайджана в функционировании Среднего коридора

1-2 сентября заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев находился с визитом в Словении для участия в 20-м Бледском стратегическом форуме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в министерстве иностранных дел сообщили, что он выступил на состоявшейся в рамках форума панельной дискуссии, посвященной текущей международной ситуации в мире.

В выступлении замминистра рассказал об исторических договоренностях, достигнутых в ходе Вашингтонского саммита 8 августа текущего года, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и мирной повестке дня, подчеркнул важность стабильности в регионе.

Также отмечался вклад Азербайджана в энергетическую безопасность европейских стран, крупномасштабные энергетические и транспортные проекты, реализуемые при участии нашей страны, была представлена информация о важной роли нашей страны в создании и эксплуатации международных транспортных маршрутов, таких как Средний коридор.

В ходе панельных дискуссий говорилось об успешном проведении и председательстве нашей страны на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), достижениях и принятых в рамках СОР29 решениях по многим вопросам, долгое время ожидавшим решения.

В рамках визита также состоялся ряд двусторонних рабочих встреч.