https://news.day.az/society/1778027.html Предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой в Баку 4 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове и в ряде регионов объявлено "желтое" предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой. Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой в Баку
4 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове и в ряде регионов объявлено "желтое" предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов страны будет дуть северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре