Предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой в Баку

4 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове и в ряде регионов объявлено "желтое" предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов страны будет дуть северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.