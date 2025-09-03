Колониальная политика Франции в отношении Новой Каледонии нашла отражение в Матиньонском (1988), Нумейском (1998) и Буживальском (2025) соглашениях. Их цель заключалась в защите интересов переселившихся позднее французов, сохранении контроля над колониальной системой и искоренении стремления канаков к независимости, которая является их законным правом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении Бакинской инициативной группы (БИГ).

В заявлении также отмечается, что Новая Каледония расположена на юге Тихого океана. Около 40 процентов ее населения составляют коренные канаки, которые продолжают бороться за право на самоопределение. Подписанное 12 июля 2025 года Буживальское соглашение не стало шагом на пути к деколонизации, а представляет собой проявление неоколониальной политики. В условиях нарастающего политического неравенства в правительстве Новой Каледонии и экономического дисбаланса - особенно вокруг никелевой промышленности, являющейся основой экономики территории, Франция откладывает процессы, связанные с деколонизацией Канакии. Это противоречит принципам деколонизации, закрепленным в резолюции 1514 Генеральной Ассамблеи ООН.

Матиньонское соглашение (1988): невыполненное обещание

В 1988 году, после многолетнего сопротивления канаков колониальной политике Франции, было подписано Матиньонское соглашение. Документ предусматривал проведение референдума через 10 лет. Однако Франция использовала этот период для укрепления позиций переселившихся французов. Поощрение миграции из метрополии (материковой Франции) и усиление экономического контроля, особенно над никелевой промышленностью, существенно повлияли на постепенное сокращение численности народа канаков. Обещанный референдум так и не был проведен, и вместо него было подписано Нумейское соглашение. Этот маневр обнажил истинные намерения Франции. Матиньонское соглашение послужило не деколонизации, а укреплению колониального контроля.

Нумейское соглашение (1998): сфальсифицированные выборы

Подписанное в 1998 году Нумейское соглашение предусматривало проведение трех референдумов о независимости в 2018-2022 годах и преподносилось как новый шанс для деколонизации Новой Каледонии. Однако Франция использовала эти процессы в своих интересах. Условия выборов, в частности, расширение списков избирателей и предоставление права голоса переселившимся французам ослабили влияние канаков.

Наибольшие протесты разгорелись в 2021 году, когда пандемия COVID-19 оказала разрушительное воздействие на канаков. Несмотря на многочисленные призывы отложить голосование, Франция все же провела референдум. Он завершился массовым бойкотом со стороны канаков, а его результаты - сохранение в составе Франции были признаны коренным народом нелегитимными.

Таким образом, Нумейское соглашение, преподносившееся как шаг к "деколонизации", на деле превратилось в инструмент манипуляции демократическим процессом и сохранения колониального статус-кво.

Буживальское соглашение: новое препятствие на пути к независимости

Буживальское соглашение представляет собой следующий этап колониальной стратегии Франции. Вместо того чтобы запустить процесс деколонизации, Париж выдвигает искусственно сконструированную модель "государства Новой Каледонии". Тем самым, еще больше расширяется избирательный корпус, что ослабляет электоральное влияние канаков.

Этот проект рассматривается как попытка сохранить Новую Каледонию в составе Франции и превратить канаков в национальное меньшинство на их собственной земле. Несмотря на то, что крупнейшая коалиция сторонников независимости Новой Каледонии - FLNKS - призывает к диалогу, Франция игнорирует эти обращения.

Сравнение трех соглашений выявляет ясную схему. Все они были использованы Францией для откладывания или манипуляции процессом деколонизации. Матиньонское соглашение укрепило существующую колониальную политику обещанием референдума, который так и не состоялся. Нумейское соглашение предложило рамки для проведения референдумов, но оказалось ослаблено избирательными манипуляциями и вмешательством Франции, что в итоге привело к бойкотированному референдуму 2021 года. Наконец, Буживальское соглашение выдвигает модель, подрывающую политическую силу канаков и институционально закрепляющую контроль Франции. Результат же остается прежним. Франция игнорирует признанное ООН право на деколонизацию и уклоняется от переговоров с FLNKS. А это расценивается как неоколониальная политика.