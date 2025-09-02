Россия и США проведут политконсультации

Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал очередной раунд консультаций между внешнеполитическими ведомствами России и США.

Как передает Day.Az, Ушаков заявил, что следующий раунд консультаций между Министерствами иностранных дел России и США состоится в ближайшее время.

Он отметил, что между Россией и США остается множество нерешённых вопросов.