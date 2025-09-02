https://news.day.az/world/1777841.html Россия и США проведут политконсультации Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал очередной раунд консультаций между внешнеполитическими ведомствами России и США. Как передает Day.Az, Ушаков заявил, что следующий раунд консультаций между Министерствами иностранных дел России и США состоится в ближайшее время.
Он отметил, что между Россией и США остается множество нерешённых вопросов.
