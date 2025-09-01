İctimai TV подготовил репортаж по случаю 30-летия АМИ Trend

Азербайджанский телеканал İctimai TV подготовил репортаж, посвященный 30-летию АМИ Trend.

В репортаже говорится, что за прошедший период агентству удалось выйти на международный информационный рынок и донести голос Азербайджана до всего мира.

Также особо отмечается, что за годы своей деятельности информационное агентство Trend превратилось в авторитетную школу журналистики в азербайджанских СМИ.

"30-летие АМИ Trend - важная веха для азербайджанских СМИ, ведь это также путь профессионализма, эффективности и доверия", - говорится в репортаже.

Отметим, что информационное агентство Trend было основано в 1995 году и за прошедший период стало одной из ведущих медиа-структур Азербайджана. Агентство получило доступ к широкой аудитории как внутри страны, так и в международном информационном пространстве, публикуя новости на азербайджанском, русском и английском языках. Trend сегодня выделяется не только оперативными новостями в сфере экономики, политики, общества, культуры и спорта, но и аналитическими материалами. Агентство продолжает успешно функционировать как один из основных и достоверных источников информации в стране и регионе.

Подробнее в видеоматериале: