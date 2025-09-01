Азербайджанские боксеры выступят на международном турнире в Казахстане

Второго сентября в городе Актау (Казахстан) стартует международный турнир по боксу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана также примет участие в традиционном турнире категории "А", который пройдет в память о Шокыре Болтекулы и продлится пять дней.

Под руководством тренера Ядигяра Мамедова на ринг выйдут Зелимхан Сулейманов (55 кг), Магомед Аширалиев, Эльбрус Адыгезалов (оба 60 кг), Малик Гасанов, Руслан Рустамов (оба 65 кг) и Ниджат Алирзаев (70 кг).

Отметим, что азербайджанская команда, отправившаяся сегодня в Актау, вернется в Баку 7 сентября.