Азербайджанские боксеры выступят на международном турнире в Казахстане
Второго сентября в городе Актау (Казахстан) стартует международный турнир по боксу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана также примет участие в традиционном турнире категории "А", который пройдет в память о Шокыре Болтекулы и продлится пять дней.
Под руководством тренера Ядигяра Мамедова на ринг выйдут Зелимхан Сулейманов (55 кг), Магомед Аширалиев, Эльбрус Адыгезалов (оба 60 кг), Малик Гасанов, Руслан Рустамов (оба 65 кг) и Ниджат Алирзаев (70 кг).
Отметим, что азербайджанская команда, отправившаяся сегодня в Актау, вернется в Баку 7 сентября.
