Азербайджан - важнейший партнер для ведущих мировых игроков: Уникальный пример

Автор: Акпер Гасанов

Сегодняшнее принятие Тяньцзиньской декларации на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стало важной вехой в развитии этой структуры. Одним из ключевых решений стало объединение статусов "наблюдателя" и "партнера по диалогу" в единый формат. В числе стран, получивших новый статус партнера, оказался и Азербайджан, который уже давно выстраивает многоуровневое взаимодействие с ШОС.

Это решение не просто символическое. Оно отражает растущую роль Азербайджана как регионального лидера и усиливает возможности страны в продвижении своих национальных интересов на евразийском пространстве. И тут имеет смысл напомнить о том, что ШОС была основана в июне 2001 года в Шанхае как продолжение "Шанхайской пятерки", куда входили Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Первоначальная цель - обеспечение стабильности на границах, борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Со временем организация эволюционировала в более широкий формат, объединяющий сегодня крупнейшие евразийские государства. А Баку впервые проявил интерес к работе ШОС в середине 2000-х годов, когда организация начала активно расширять повестку - от вопросов безопасности к экономике и инфраструктуре. В это время азербайджанская дипломатия сделала ставку на укрепление восточного вектора, параллельно развивая стратегическое партнёрство с ЕС и США.

В итоге, Азербайджан получил статус партнера по диалогу, что открыло двери для участия в тематических встречах, консультациях и проектах в сфере энергетики, транспорта и борьбы с транснациональными угрозами.Да, если говорить в целом, то в условиях глобальной турбулентности Баку начал активно позиционировать себя как ключевой мост между Европой и Азией.

Именно в этот период Азербайджан предложил ШОС целый ряд идей, связанных с развитием транзитных коридоров и энергетической кооперации.А сегодняшнее решение об объединении статусов "наблюдателя" и "партнера по диалогу" придало взаимодействию новый импульс. Азербайджан оказался в числе стран, которые в ближайшие годы могут претендовать на еще более весомую роль в ШОС.

Это дает нашей стране укрепление политического веса в Азии, расширение рынков сбыта для нефти, газа и электроэнергии, возможность участвовать в ключевых транспортных проектах ("Средний коридор", Транскаспийский маршрут, связка портов Баку, Актау и Ляньюньгана) и выход на площадку, где одновременно присутствуют Китай, Россия, Индия, Иран и Пакистан.

Для ШОС же углубление сотрудничества с Азербайджаном дает доступ к энергетическим ресурсам Каспийского региона, укрепление транспортной связки "Восток-Запад", возможность использовать Баку как дипломатический хаб для налаживания контактов с ЕС и Турцией, использовать вклад Азербайджана в обеспечение региональной безопасности, особенно в Южном Кавказе.

В любом случае, нынешний статус Азербайджана можно рассматривать как промежуточный, но уже весьма значимый шаг, укрепляющий его позиции на евразийской арене.И тут важно подчеркнуть, что особенность внешней политики Азербайджана заключается в том, что наша страна успешно балансирует между крупнейшими центрами силы.

Судите сами. Для ЕС Азербайджан- это ключевой поставщик газа (Южный газовый коридор, ТАП и TANAP). Для Китая и ШОС - незаменимый партнер в реализации инициативы "Один пояс - один путь" через Транскаспийский международный транспортный маршрут. Для Турции - стратегический союзник, с которым реализуются совместные энергетические и оборонные проекты. Для США - надежный партнер в энергетической безопасности и стабильности Каспийского региона.

Эта уникальная позиция делает Азербайджан лидером Южного Кавказа и одним из немногих государств, которые могут одновременно быть важны и Вашингтону, и Пекину, и Брюсселю. Мир уже стал свидетелем того, как с высоким почетом Президента Азербайджана Ильхама Алиева принимали в США, включая официальный прием в Белом доме. Это подчеркнуло стратегическое значение Баку для Вашингтона.

Теперь подобное уважение продемонстрировано и в Китае . Участие главы нашего государства в саммите ШОС, прием, которого он был удостоен- все это показало, что и Пекин рассматривает Азербайджан не просто как партнера, а как государство, играющее ключевую роль в реализации его евразийской стратегии. И это очередной пример того, как Азербайджан последовательно отстаивает национальные интересы в диалоге со всеми мировыми центрами силы.