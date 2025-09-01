https://news.day.az/world/1777609.html

На востоке Франции очевидцы сняли момент мощного удара молнии - ВИДЕО

Во время сильной грозы на востоке Франции очевидцам удалось заснять редкий момент - мощный удар молнии, случайно попавший в объектив камеры. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На кадрах видно, как небо озаряет яркая вспышка, а молния буквально рассекает пространство в нескольких сотнях метров от места съемки.