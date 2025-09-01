На востоке Франции очевидцы сняли момент мощного удара молнии

Во время сильной грозы на востоке Франции очевидцам удалось заснять редкий момент - мощный удар молнии, случайно попавший в объектив камеры.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах видно, как небо озаряет яркая вспышка, а молния буквально рассекает пространство в нескольких сотнях метров от места съемки.