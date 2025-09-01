В Азербайджане официально открыт сезон рыбной ловли
С сегодняшнего дня в Азербайджане официально открыт сезон рыбной ловли.
Как передает Day.Az, согласно утвержденным постановлением Кабинета министров "Правилам промысла рыбы и других водных биоресурсов", запрет на промышленный лов рыбы и других водных биоресурсов в связи с нерестовым периодом в реке Кура, озере Сарысу, Мингячевирском, Шамкирском, Аразском и Еникендском водохранилищах сегодня официально заканчивается.
Для пресечения браконьерства сотрудники Центра рыболовства и аквакультуры совместно с Управлением полиции на водном транспорте МВД Азербайджана продолжают проводить регулярные рейды в прибрежных районах Каспия и на внутренних водоёмах страны.
Нарушители правил рыболовства, включая лиц, занимающихся незаконным выловом, будут привлечены к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Азербайджанской Республики.
