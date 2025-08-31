https://news.day.az/society/1777302.html Тяжелое ДТП в Уджарском районе, есть погибшие – ФОТО На участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем по территории села Мюсюслю Уджарского района, произошло ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ехавший в направлении Баку легковой автомобиль марки "Hyundai", за рулем которого находился Азер Гаджи оглу Салахов (1970 г.р.), потерял управление и перевернулся на обочину дороги.
Тяжелое ДТП в Уджарском районе, есть погибшие – ФОТО
На участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем по территории села Мюсюслю Уджарского района, произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ехавший в направлении Баку легковой автомобиль марки "Hyundai", за рулем которого находился Азер Гаджи оглу Салахов (1970 г.р.), потерял управление и перевернулся на обочину дороги.
В результате аварии жители Ханкенди - Халиг Шагман оглу Гурбанов (1980 г.р.) и его ровесник Эльнур Маариф оглу Салахов погибли, а водитель А.Салахов получил незначительные травмы.
По факту проводится расследование.
