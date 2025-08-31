На участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем по территории села Мюсюслю Уджарского района, произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ехавший в направлении Баку легковой автомобиль марки "Hyundai", за рулем которого находился Азер Гаджи оглу Салахов (1970 г.р.), потерял управление и перевернулся на обочину дороги.

В результате аварии жители Ханкенди - Халиг Шагман оглу Гурбанов (1980 г.р.) и его ровесник Эльнур Маариф оглу Салахов погибли, а водитель А.Салахов получил незначительные травмы.

По факту проводится расследование.