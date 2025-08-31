Китай поддерживает модель суверенного развития Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в китайском городе Тяньцзинь.

Председатель Китайской Народной Республики заявил, что Китай поддерживает модель суверенного развития Азербайджана, и подчеркнул приверженность Пекина принципу невмешательства во внутренние дела других стран.