Китай поддерживает модель суверенного развития Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в китайском городе Тяньцзинь.
Председатель Китайской Народной Республики заявил, что Китай поддерживает модель суверенного развития Азербайджана, и подчеркнул приверженность Пекина принципу невмешательства во внутренние дела других стран.
