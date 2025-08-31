АМИ Trend принадлежат колоссальные заслуги в донесении до мировой общественности реалий Азербайджана

1 сентября 2025 года АМИ Trend отмечает важный рубеж - 30-летие со дня основания. За эти годы Trend прошел путь от небольшой редакции до одного из ведущих и авторитетных мультиязычных агентств региона, освещающих ключевые события Южного Кавказа, Центральной Азии и Каспийского региона. Благодаря профессионализму и конкурентоспособности коллектива агентство завоевало признание среди политиков, дипломатов и деловых кругов по всему миру. Следующий шаг АМИ Trend - работа на европейских и азиатских медиарынках. В Турции и странах Европы уже созданы необходимые платформы, опираясь на которые, агентство намерено создать конкуренцию СМИ этих регионов.

Народный художник Азербайджана, скульптор-монументалист, лауреат государственных премий, кавалер орденов "Гейдар Алиев", "Истиглал", "Шараф", "Эмек", бывший ректор Азербайджанской государственной академии художеств Омар Эльдаров поделился своими мыслями в связи с 30-летием Trend, передает Day.Az.

Он отметил, что АМИ Trend принадлежат колоссальные заслуги в развитии информационной сферы страны, донесении до мировой общественности реалий Азербайджана.

"Trend ведет очень важную и благородную деятельность во имя страны, и особенно хотелось бы подчеркнуть миссию агентства по пропаганде национальной культуры и искусства, нашего древнего наследия, внимания к творческим личностям. Желаю вам дальнейших успехов и новых юбилеев!", - подчеркнул О.Эльдаров.