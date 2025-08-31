Открытие Зангезурского коридора создаст дополнительные возможности для развития связей между Азербайджаном и Китаем.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом журналистам в Тяньцзине заявил помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

"Еще одним важным направлением нашего сотрудничества является транспортная связь. Азербайджан играет ключевую роль в развитии Среднего коридора, который проходит по нашей территории и является частью китайской инициативы "Один пояс, один путь"", - отметил Гаджиев.

По его словам, в этом году объем перевозок китайских грузов по Среднему коридору увеличился более чем на 40 процентов, что укрепило его значение как важнейшего транспортного маршрута Евразии.

"Мы считаем, что армяно-азербайджанский мирный процесс и открытие Зангезурского коридора создадут новые возможности для транспортной взаимосвязи", - добавил он.