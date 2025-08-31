Ведущая экономика Европы столкнулась с миллионами безработных

В Германии впервые за десятилетие количество безработных превысило три миллиона человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство труда этой ведущей экономики Европы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его данным, в августе без учета сезонных колебаний число безработных достигло 3,02 миллиона человек. Это на 46 тысяч больше, чем в июле. Комментируя эту статистику, руководитель отдела макроэкономики ING Карстен Бжески констатировал, что зафиксированный показатель можно рассматривать как символический рубеж между силой и слабостью экономики. Ситуацию усугубляет тот факт, что инфляция в августе выросла больше прогнозов - до 2,1 процента по сравнению с 1,8 процента в июле.

Агентство также процитировало главу Бюро по труду Андреа Налес, которая полагает, что рынок труда ФРГ по-прежнему испытывает влияние экономического спада последних лет. Кроме того, пошлины, которые ввели власти США, могут впервые привести к третьему году отсутствия роста.

Также падает спрос на рабочую силу. В августе в стране открыли 631 тысячу вакансий, что на 68 тысяч меньше, чем год назад. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что ситуация с безработицей свидетельствует о необходимости реформ. Однако экономисты полагают, что решение структурных проблем Германии займет годы.