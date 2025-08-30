Белый дом сократил помощь развивающимся странам

Согласно отчету, из запланированных на 2024 год 3,9 миллиарда долларов помощи было изъято 3,18 миллиарда долларов.

"Многие проекты оказывались в противоречии с американскими ценностями, вмешивались в дела других стран и помогали коррумпированным лидерам уходить от ответственности перед собственными гражданами, не принося при этом никакой пользы американцам", - отмечается в документе.

В качестве примеров неэффективного использования средств приводятся 24,6 миллиона долларов на климатические программы в Гондурасе, 38,6 миллиона долларов на биоразнообразие в Западной Африке и 13,4 миллиона долларов на развитие гражданской активности в Зимбабве.