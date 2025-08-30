https://news.day.az/world/1777095.html Белый дом сократил помощь развивающимся странам Администрация США сократила объем иностранной помощи развивающимся странам на 3,2 миллиарда долларов, признав многие программы "противоречащими интересам США". Об этом сообщается в судебном документе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно отчету, из запланированных на 2024 год 3,9 миллиарда долларов помощи было изъято 3,18 миллиарда долларов.
"Многие проекты оказывались в противоречии с американскими ценностями, вмешивались в дела других стран и помогали коррумпированным лидерам уходить от ответственности перед собственными гражданами, не принося при этом никакой пользы американцам", - отмечается в документе.
В качестве примеров неэффективного использования средств приводятся 24,6 миллиона долларов на климатические программы в Гондурасе, 38,6 миллиона долларов на биоразнообразие в Западной Африке и 13,4 миллиона долларов на развитие гражданской активности в Зимбабве.
